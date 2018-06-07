С 1 по 14 июня 2018 года проходит республиканская информационно-образовательная акция «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ», под девизом: «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью!».





С древнейших времен люди пытались использовать кровь для лечения многих болезней. Об этом говорилось и в поэмах и в рекомендациях Гиппократа.

Крови приписывали чудодейственные свойства – считалось, что использование ее продлевает жизнь на многие годы. Мысль человека работала над тем, как возместить потерю крови в организме при ранении и обильных кровотечениях, как улучшить состав и качество крови, ухудшившихся при различных заболеваниях.

В 1628 году английский ученый У. Гарвей открыл закон кровообращения и тем самым раскрыл широкие возможности для разработки метода переливания крови. В России первое переливание крови от человека человеку было проведено в 1832 году петербургским акушером Г. Вольфом роженице, потерявшей большое количество крови. Переливание прошло успешно, и жизнь женщины была спасена.

Очень важную роль в развитии метода переливания крови сыграло открытие групп крови и резус – фактора.

Массовые переливания крови нашли свое применение в военно-полевых условиях, что позволило спасти жизни тысячам за годы Великой Отечественной войны. В настоящее время донорство вышло за пределы узко медицинской проблемы. Когда решался вопрос об обеспечении кровью лечебных учреждений, донорство стало проблемой социальной, отражающей взаимоотношения между людьми. Огромное количество людей добровольно выстраиваются в очереди для сдачи крови пострадавшим в техногенных катастрофах.

Помощь ближнему приветствуется практически всем и религиями. Кровь нужна всегда. Каждый день надо помогать больным людям, поскольку на данный момент кровь искусственно воссоздать невозможно. Оказать же медицинскую помощь без такого вклада общества часто попросту нереально. Кровь бесценна. Это часть человеческого организма, которую человек дарит во имя спасения другого человека. Сдать кровь не только благородно, но и полезно для здоровья. Донор приносит двойную пользу: и собственному организму и тому, кто нуждается в его крови.

Донорство полезно для всех болезней «излишнего накопления» — атеросклероза, подагры, нарушений пищеварения, деятельности поджелудочной железы, печени и т.д. Донорство полезно для профилактики кровопотери: донор становится привычным к этому, и при несчастном случае у раненого донора шансов выжить больше.

Донорство крови и ее компонентов — это свободно выраженный добровольный акт. Честь и хвала людям, отдающим самую ценную часть себя во имя спасения других жизней.

Жители нашего региона могут принять участие в движении безвозмездного донорства. Желающие сдать кровь безвозмездно могут позвонить по телефону 2-19-33 (донорский отдел ГУ «Ганцевичская станция переливания крови» ), оставить контактные данные, получить ответы на все возникшие вопросы. При возникающей необходимости в определенной группе крови донор будет обязательно вызван для кроводачи.



