ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью!

08.06.2018 17:33 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

С 1 по 14 июня 2018 года проходит республиканская информационно-образовательная акция «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ», под девизом: «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью!».

Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью!

С древнейших времен люди пытались использовать кровь для лечения многих болезней. Об этом говорилось и в поэмах и в рекомендациях Гиппократа.

Крови приписывали чудодейственные свойства – считалось, что использование ее продлевает жизнь на многие годы. Мысль человека работала над тем, как возместить потерю крови в организме при ранении и обильных кровотечениях, как улучшить состав и качество крови, ухудшившихся при различных заболеваниях.

В 1628 году английский ученый У. Гарвей открыл закон кровообращения и тем самым раскрыл широкие возможности для разработки метода переливания крови. В России первое переливание крови от человека человеку было проведено в 1832 году петербургским акушером Г. Вольфом роженице, потерявшей большое количество крови. Переливание прошло успешно, и жизнь женщины была спасена.

Очень важную роль в развитии метода переливания крови сыграло открытие групп крови и резус – фактора.

Массовые переливания крови нашли свое применение в военно-полевых условиях, что позволило спасти жизни тысячам за годы Великой Отечественной войны. В настоящее время донорство вышло за пределы узко медицинской проблемы. Когда решался вопрос об обеспечении кровью лечебных учреждений, донорство стало проблемой социальной, отражающей взаимоотношения между людьми. Огромное количество людей добровольно выстраиваются в очереди для сдачи крови пострадавшим в техногенных катастрофах.

Помощь ближнему приветствуется практически всем и религиями. Кровь нужна всегда. Каждый день надо помогать больным людям, поскольку на данный момент кровь искусственно воссоздать невозможно. Оказать же медицинскую помощь без такого вклада общества часто попросту нереально. Кровь бесценна. Это часть человеческого организма, которую человек дарит во имя спасения другого человека. Сдать кровь не только благородно, но и полезно для здоровья. Донор приносит двойную пользу: и собственному организму и тому, кто нуждается в его крови.

Донорство полезно для всех болезней «излишнего накопления» — атеросклероза, подагры, нарушений пищеварения, деятельности поджелудочной железы, печени и т.д. Донорство полезно для профилактики кровопотери: донор становится привычным к этому, и при несчастном случае у раненого донора шансов выжить больше.

Донорство крови и ее компонентов — это свободно выраженный добровольный акт. Честь и хвала людям, отдающим самую ценную часть себя во имя спасения других жизней.

Жители нашего региона могут принять участие в движении безвозмездного донорства. Желающие сдать кровь безвозмездно могут позвонить по телефону 2-19-33 (донорский отдел ГУ «Ганцевичская станция переливания крови»), оставить контактные данные, получить ответы на все возникшие вопросы. При возникающей необходимости в определенной группе крови донор будет обязательно вызван для кроводачи.



 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 по 14 июня 2018 года проходит республиканская информационно-образовательная акция «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ», под девизом: «Подумай о других.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Будут разыграны ситуации». Международная школа по подготовке к ЧС откроется в Борисовском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика