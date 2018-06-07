Клещи атакуют!

В этом году наблюдается ранняя активизация клещей в природе, увеличение количества пострадавших в Ганцевичском районе. Уже за май текущего года количество пострадавших у нас от укусов клещей 28 человек, из них детей-8 (за аналогичный период прошлого года 9 пострадавших, из них детей-3).





В основном укусы клещами зарегистрированы на территории города, в том числе во дворах домовладений-8, на территории деревень -6, в лесу-5, в зонах отдыха-3. Не установлены места укусов в 2х случаях, укусов за пределами районах -4.

Для снижения численности клещей требуется обеспечить благоустройство своих дачных участков, дворовых территорий, проводить уборку прошлогодней листвы, расчистку от бытового и растительного мусора, окультуривание кустарников, выкашивание травы, не допускать захламленности и свалок бытового мусора, уничтожать мышевидных грызунов (прокормителей клещей).

При посещении леса, лесопарковых зон отдыха, дачных участков одевайтесь так, чтобы максимально закрыть открытые участки тела, в одежду светлых тонов (чтобы легче заметить клеща), в качестве обуви лучше использовать резиновые сапоги или ботинки, а голову прикрывать косынкой, кепкой или капюшоном.

Для отпугивания клещей необходимо использовать репелленты, которые можно купить в аптеках или магазинах.

Каждые 2 часа проводить само- и взаимоосмотры на наличие присосавшихся клещей.

Во время прогулок с детьми в парках и скверах не оставляйте коляски с детьми возле деревьев, кустов, в зарослях высокой травы, передвигаться по тротуарам и дорожкам. В сезон активности клещей козье молоко пейте в кипяченом виде.

Если вы обнаружили присосавшегося клеща на своем теле:

можно самостоятельно удалить присосавшегося клеща ниткой, завязанной у хоботка покачивая головку клеща со стороны в сторону, или пинцетом, повернув его против часовой стрелки, выдернуть; после удаления клеща необходимо вымыть руки с мылом, место укуса обработать спиртосодержащим средством.

Если самостоятельно удалить клеща не удалось или остался его хоботок, не откладывая, обращайтесь в приемное отделение больницы, а также к инфекционисту для получения профилактического лечения. Чем дольше клещ находится на теле, тем выше опасность заражения инфекцией.

Лабораторные исследования клещей, снятых с тела человека, на зараженность боррелиями, клещевым энцефалитом проводятся Брестским «ОЦГЭиОЗ» (по адресу г.Брест, пл.Свободы,11а, 3 этаж, «Прием клещей»).

Лабораторные исследования клещей, снятых с тела человека, на зараженность только боррелиями проводятся в Барановичском зонЦГиЭ (по адресу г.Барановичи, ул.50лет ВЛКСМ,9, 15кабинет).

Доставка клещей пациентом осуществляется самостоятельно для исследования по выше указанным адресам. Либо можно отправить экспресс почтой с чеком об уплате на расчетный счет данной организации, которая будет проводить исследование. Необходимо информировать энтомолога районного центра, по какому адресу будет доставлен клещ. Энтомолог информирует центр о доставке клеща на исследование.

Все же советую для снижения численности клещей на своем подворье провести акарицидную обработку от клещей. Данная услуга оказывается отделением профилактической дезинфекции ГУ «Ганцевичский рай ЦГЭ» по договору на платной основе (телефон 21424).

И постарайтесь обратится в поликлинику по месту жительства не позднее 72 часов после укуса клеща для получения профилактического лечения. Ведь не зря медики говорят, болезнь легче предупредить, чем лечить! Прислушайтесь к советам врачей!

Автор: Винник О.В., помощник энтомолога