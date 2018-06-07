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В Вороново спасли ребенка

08.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Вороново спасли ребенка

В понедельник вечером, как и предыдущие жаркие дни, на водоеме в Вороново было многолюдно. На пруду в секторе для купания детей отдыхала жительница райцентра М. со своим 11-летним сыном. По рассказам очевидцев, мальчик зашел в воду по пояс. Спустя некоторое время ребенок покачнулся и упал. Наблюдавшая за ним мать быстро среагировала: бросилась в воду и вынесла пострадавшего на берег. У ребенка был судорожный эпилептический синдром. По словам медиков, произошло это, скорее всего, из-за перепада температуры среды. Мальчик доставлен в реанимацию Вороновской ЦРБ, сейчас он продолжает лечение в стационаре в детском отделении больницы. К слову, подобный случай с пострадавшим уже происходил в 2014 году.

По словам председателя районной организации ОСВОД Ф.К. Кулиша, за пять месяцев текущего года в Гродненской области вода унесла жизни 18 человек, в том числе двух детей. Многих трагедий можно было бы избежать, если бы люди соблюдали правила безопасного поведения на воде и проявляли элементарное здравомыслие.

Следует помнить

♦ Не зная броду, не лезь в воду. Купаться следует только в разрешенных знакомых водоемах, где чистая вода, пологий берег, песчаное дно, или в специально подготовленных для этих целей местах. В нашем районе это пруд в г.п. Вороново.

♦ Рискованно отправляться купаться одному, никого не предупредив. А дети обязательно должны быть под присмотром взрослых.

♦ Опасно нырять, прыгать в воду в незнакомом месте или на мелководье — это чревато травмой.

♦ Перед использованием обязательно нужно проверить надувные матрасы, круги, жилеты.

♦ Не умеющим плавать не следует погружаться в воду выше пояса. Заплывать за буйки запрещено.

♦ Не рекомендуется длительное пребывание в воде. Лучше всего чередовать водные процедуры с солнечными ваннами на берегу.

♦ Придерживаясь этих основных правил, вы вернетесь с отдыха невредимыми и в хорошем настроении.

Галина ШЛЕМПО.

 
 
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В понедельник вечером, как и предыдущие жаркие дни, на водоеме в Вороново было многолюдно. На пруду в секторе для купания детей отдыхала жительница райцентра М. со...
 
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