Рейсовый автобус заходит в «Ромашку»





С 1 июня по 21 августа, на время отдыха школьников в ДОЛ «Ромашка», в маршрут рейсового автобуса филиала «АтП №14 г.п. Вороново» Вороново-Переганцы внесен еще один остановочный пункт. Общественный транспорт ежедневно, кроме субботы и воскресенья, будет заезжать в детский оздоровительный лагерь. Напоминаем, что отправка автобуса из Вороново происходит в 7.00 и 17.40. В лагерь пассажиры прибудут в 7.12 и 17.52. К слову, на обратном пути из Переганцев автобус следует по тому же маршруту.

Галина ШЛЕМПО.

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