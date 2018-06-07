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Рейсовый автобус заходит в «Ромашку»
08.06.2018 — Разное | Вороновская газета
С 1 июня по 21 августа, на время отдыха школьников в ДОЛ «Ромашка», в маршрут рейсового автобуса филиала «АтП №14 г.п. Вороново» Вороново-Переганцы внесен еще один остановочный пункт. Общественный транспорт ежедневно, кроме субботы и воскресенья, будет заезжать в детский оздоровительный лагерь. Напоминаем, что отправка автобуса из Вороново происходит в 7.00 и 17.40. В лагерь пассажиры прибудут в 7.12 и 17.52. К слову, на обратном пути из Переганцев автобус следует по тому же маршруту.
Галина ШЛЕМПО.
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С 1 июня по 21 августа, на время отдыха школьников в ДОЛ «Ромашка», в маршрут рейсового автобуса филиала «АтП №14 г.п. Вороново» Вороново-Переганцы внесен еще один...
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