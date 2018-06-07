«Сделаем лето безопаснее вместе!»





Под таким названием на Вороновщине прошла совместная акция ОГАИ и Вороновской СШ. На центральной улице райцентра учащиеся работали вместе с госавтоинспекторами. Останавливая авто, напоминали водителям о необходимости включения ближнего света фар или дневных ходовых огней при движении, соблюдения правил перевозки пассажиров. Они непременно должны быть пристегнуты ремнями безопасности, для детей младшего возраста нужно использовать детские кресла или специальные удерживающие устройства. Юные помощники правоохранителей вручали владельцам авто памятки.

Всего за время проведения СКМ «Внимание — дети!» к административной ответственности за нарушение п.166.9 Правил дорожного движения (управление транспортным средством без включенного ближнего света фар или дневных ходовых огней) к административной ответственности привлечены 25 водителей.

Леонид СОЛОВЕЙ,

старший госавтоинспектор ОГАИ РОВД.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

















