В структуре райисполкома — изменения





С 1 июня на основании Указа Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2018 года №91-дсп «О структуре и численности государственных органов» и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2018г. №203 «О порядке и условиях создания структурных подразделений в государственных органах и штатном расписании отдельных государственных органов» в Вороновском районном исполнительном комитете созданы:

— отдел землеустройства;

— отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства;

— сектор организационно-кадровой работы;

— отдел образования;

— сектор идеологической работы и по делам молодежи;

— сектор культуры.

В связи с вышеуказанной реорганизацией ГУ «Вороновская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» выведена из подчинения отдела образования, спорта и туризма и передана в подчинение райисполкома.

С 1 июня 2018 года в штатное расписание райисполкома введена должность главного специалиста спорта и туризма.

Татьяна Дудко.