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В структуре райисполкома — изменения
08.06.2018 — Разное | Вороновская газета
С 1 июня на основании Указа Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2018 года №91-дсп «О структуре и численности государственных органов» и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2018г. №203 «О порядке и условиях создания структурных подразделений в государственных органах и штатном расписании отдельных государственных органов» в Вороновском районном исполнительном комитете созданы:
— отдел землеустройства;
— отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства;
— сектор организационно-кадровой работы;
— отдел образования;
— сектор идеологической работы и по делам молодежи;
— сектор культуры.
В связи с вышеуказанной реорганизацией ГУ «Вороновская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» выведена из подчинения отдела образования, спорта и туризма и передана в подчинение райисполкома.
С 1 июня 2018 года в штатное расписание райисполкома введена должность главного специалиста спорта и туризма.
Татьяна Дудко.
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С 1 июня на основании Указа Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2018 года №91-дсп «О структуре и численности государственных органов» и постановления Совета...
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