Вороновского «Боярина» показали на «Белагро»





Международная специализированная выставка «Белагро-2018» начала работу 5 июня в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица Минского района. В ней принимают участие 536 компаний из 28 стран, среди которых — Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Украина, Финляндия и другие. Коллективные экспозиции представляют Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз и другие министерства и ведомства Беларуси. Отдельными экспозициями представлены предприятия Чехии, Индии, Пакистана, Кировской области России. На открытой площадке «Белагро» — более 300 образцов современной техники, в их числе — две новинки ОАО «Вороновская сельхозтехника».

Как рассказал директор предприятия Александр Магазинщиков, который возглавил делегацию, здесь они презентуют прицеп грузоподъемностью 36 тонн и серийный прицеп ПСС-25 с адаптером для перегрузки корнеклубнеплодов. Что касается 36-тонника, такую единицу пока никто не выпускает в Беларуси. А новые мощные трактора требуют соответствующего прицепа. Данная техника после выставки пройдет испытания.

Александр Владими-рович поделился своими ожиданиями от «Белагро»: выставка поможет найти новые рынки сбыта. Интерес к технике проявили давние партнеры — дилеры из Российской Федерации. Свои наработки делегация «Вороновской сельхозтехники» презен-товала узбекистанским и казахстанским дилерам. К слову, одна из задач, которую в текущем году ставит руководство предприятия, — занять прочные позиции на рынке именно этих стран.

В крупнейшей международной выставке также приняли участие представители КСУП «Больтишки», «Гирки» и э/б «Погородно».

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото из архива Александра МАГАЗИНЩИКОВА.

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Новинка «Белагро», вызвавшая особый интерес: «Коммунарка» представила широкому кругу посетителей линейку шоколада «Президент Эксклюзив» с содержанием какао 72,78 и 85 процентов. Продукция уже на следующей неделе появится во всех уголках страны, сообщил генеральный директор СОАО «Коммунарка» Иван Данченко:

— Линейка шоколада разработана по поручению Главы государства. Для его приготовления белорусские технологи использовали только лучшие какао-бобы из Венесуэлы, Эквадора и Колумбии. Они кардинально отличаются по вкусу от африканских, так как латино-американские плантации произрастают возле вулканов, на застывшей лаве. Она придает бобам особый минеральный состав, который влияет на вкус и аромат, — такую продукцию уже сложно спутать с любой аналогичной. Поэтому шоколад и относится к линейке эксклюзивных.