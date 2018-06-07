Местным колоритом вдохновленные





История, пейзажи, образы родного края часто становятся темами творчества у взрослых и детей. В этом году это особенно актуально. Недавно стало известно об успехах наших талантливых земляков.

Почти 150 работ приняло участие в областной выставке-конкурсе декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Казкі і паданні майго краю». Участники кружков и студий, ученики детских художественных школ и школ искусств, школьники, студенты из разных регионов изучали устное народное творчество Гродненщины, а затем посредством искусства интерпретировали суть местных легенд и преданий. Победители среди детей и молодежи определялись в двух возрастных категориях, а награждались в Гродно на Республиканском фестивале национальных культур на площадке «Город мастеров». Диплом 1-й степени в номинации «Живопись» получила школьница из аг. Полецкишки Анастасия Шимак.

В основе ее картины — одна из легенд происхождения названия районного центра — Вороново. Девушка прочла в книге «Гродзеншчына. Назвы населеных пунктаў паводле легендаў и паданняў» романтическую историю о местном жителе Воронове и его возлюбленной Ульяне, которые стали жертвами людской зависти и были обращены в волколаков. В создании конкурсной работы помогал руководитель клубного формирования «Рисуем вместе» при отделе ремесел и традиционной культуры Евгений Викторович Матешук.







В номинации «Народная лялька» дипломом 2-й степени на фестивале награждена мастер народных промыслов отдела ремесел Галина Викторовна Мелько.







В конце мая на Лидчине проходил областной открытый конкурс-пленэр детского рисунка им.Фердинанда Рущица «Старых мураў адраджэнне». Двухдневное мероприятие было интересным в плане творческого развития, обмена опытом, пополнения знаний по краеведению. Более 40 учащихся художественных школ приняли в нем участие. Из Вороновской ДШИ — учащиеся художественного отделения Ирина Наркевич, Дарья Маркель, Анна Воронова, Ульяна Бутя и их учитель Гражина Витольдовна Петюн. Юные художники на протяжении двух дней работали на лоне природы, рисуя с натуры. Первый день они провели в окрестностях деревни Дворищи. Побывали на мельнице, которую сейчас реставрируют, и в местной конной школе. Во второй день посетили живописную Покровскую церковь в д. Мыто, Лидский замок и историко-художественный музей. Самая младшая из вороновских участниц пленэра Ульяна Бутя (на фото — первая справа) в подобном мероприятии участвовала хоть впервые, но весьма успешно. Ее работа отмечена дипломом 3-й степени.

Ольга ВОРОБЬЕВА.