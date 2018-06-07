Вести Вороновщины

Вот так воскресенье!

3 июня работники и участники любительского творчества Начского культурно-краеведческого центра организовали праздник в д. Гинели. Артисты привезли с собой народные песни, частушки, юмор, а заведующая Начским ФАПом — еще и тонометр. Пожилые люди не только пели и танцевали, но и могли измерить артериальное давление. Цветами и щедрыми аплодисментами встречали и провожали колоритных гостей местные жители. Сельчанам пришелся по душе такой воскресный отдых.

Детям на благо

Семь трудовых коллективов Вороновского района присоединились к благотворительной акции «Ангел в твоем сердце», которая проходила на Гродненщине с 18 апреля по 1 июня. Средства, перечисленные Вороновским филиалом облпотребобщества, РЭС, Вороновской ДШИ, Вороновским РКЦиНТ, районной библиотекой, Полецкишской СШ, отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, в сумме составили 833 рубля. Они будут направлены на оказание помощи детям-инвалидам и соматически больным, детским домам, школам-интернатам, домам ребенка.

Благодаря средствам, пожертвованным в ходе предыдущих акций, были спасены жизни и здоровье более 130 детей Принеманья.

Щепки летели

Отличные результаты показали вороновские лесорубы Лидского лесхоза в нынешнем смотре профессионального мастерства. Первое место в командном зачете — у Беняконского лесничества, второе — у Вороновского, третье — у Жирмунского. Вальщики леса из состава этих команд представляли предприятие на областных профильных соревнованиях в Волковыске.

Перспективный фонд

На празднике «Последнего звонка» в Погородненской СШ девятиклассница Эдита Ненартович за успехи в учебе, творческой жизни школы была поощрена ценным подарком от районного отделения РОО «Белорусский детский фонд».

Пятикилограммовый торт — в придачу











Трехдневный марафон мероприятий «Планета детства — планета радости» в рамках празднования Международного дня защиты детей прошел в Погородно. 1 июня юные жители встретились со спасателями ПАСП-12, которые напомнили им о правилах безопасного поведения в период каникул, продемонстрировали мощную спецтехнику. 2 июня дети приняли участие в игровой программе под открытым небом, конкурсе рисунков на асфальте. 3 июня в Погородненском ЦКиНТ прошел большой концерт местных юных артистов с участием ростовых кукол. В рамках мероприятия наградили самых активных читателей местной библиотеки, лучших воспитанников Погородненского отделения Радунской ДШИ.

Приглашаем к участию

13 июня пройдет чемпионат Вороновского района по футболу. Поучаствовать в нем могут все желающие команды, возраст игроков которых от 18 лет и старше. Претендентам необходимо подтвердить свое участие 11 июня до 10.00. Больше информации о чемпионате — на нашем сайте www.voran.by. Контактный телефон организаторов соревнований 2-10-94.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.