В Минске простились с Эдуардом Зарицким

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Народный артист Беларуси скончался в возрасте 72 лет.



Церемония прощания прошла в Большом зале Академии музыки. Сюда пришли не только родные и коллеги, но и многочисленные поклонники таланта композитора. На его счету – более полутысячи произведений, который исполняет не одно поколение музыкантов.

8 июня Эдуард Зарицкий должен был возглавить госкомиссию на экзамене в Академии музыки. Но позвонил и сказал, что, видимо, не сможет.

Похоронили композитора на Восточном кладбище Минска.