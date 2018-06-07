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В Минске простились с Эдуардом Зарицким
Народный артист Беларуси скончался в возрасте 72 лет.
Церемония прощания прошла в Большом зале Академии музыки. Сюда пришли не только родные и коллеги, но и многочисленные поклонники таланта композитора. На его счету – более полутысячи произведений, который исполняет не одно поколение музыкантов.
8 июня Эдуард Зарицкий должен был возглавить госкомиссию на экзамене в Академии музыки. Но позвонил и сказал, что, видимо, не сможет.
Похоронили композитора на Восточном кладбище Минска.
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Народный артист Беларуси скончался в возрасте 72 лет.
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