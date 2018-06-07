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33 выпускника школ в Слуцком районе стали медалистами
08.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Слуцкий район традиционно находится в лидерах Минщины по числу выпускников, окончивших школу с медалями.
В нынешнем году из одиннадцатых классов школ на Случчине выпустились почти 600 учащихся, из них 33 человека после прохождения внутренних выпускных экзаменов стали медалистами. 31 выпускник учреждений среднего образования получил «золото», 2 выпускника - «серебро». Такую информацию сайту SlutskGorod сообщили в отделе образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома.
Чествование выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями, а также учащихся, поощренных специальным фондом Президента, пройдёт 9 июня в рамках районного
Об ограничении движения транспорта во время мероприятия можно узнать
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В нынешнем году из одиннадцатых классов школ на Случчине выпустились почти 600 учащихся, из них 33 человека после прохождения внутренних выпускных экзаменов стали...
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