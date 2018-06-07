33 выпускника школ в Слуцком районе стали медалистами





Слуцкий район традиционно находится в лидерах Минщины по числу выпускников, окончивших школу с медалями.

В нынешнем году из одиннадцатых классов школ на Случчине выпустились почти 600 учащихся, из них 33 человека после прохождения внутренних выпускных экзаменов стали медалистами. 31 выпускник учреждений среднего образования получил «золото», 2 выпускника - «серебро». Такую информацию сайту SlutskGorod сообщили в отделе образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома.

Для сравнения: в 2016 году школу с медалями окончили 31 выпускников, в 2017 году - 36.

Чествование выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями, а также учащихся, поощренных специальным фондом Президента, пройдёт 9 июня в рамках районного выпускного бала . Начало - в 17:00.

Об ограничении движения транспорта во время мероприятия можно узнать здесь .



Slutsk-Gorod.by

Фото 2017 года