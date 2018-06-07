Милиция ищет людей, пострадавших от мошеннических действий или обладающих сведениями о противоправных деяниях





Сотрудниками отдела уголовного розыска Слуцкого РОВД задержан 22-летний житель Слуцка, который подозревается в совершении мошеннических действий на территории Слуцка и Слуцкого района.

Мужчина под различными предлогами одалживал различны суммы денег или брал имущество, как правило, ноутбуки или мобильные телефоны, обещая вернуть их в ближайшее время, однако свои обязательства выполнять не намеревался. Свободно распоряжался переданным имуществом и денежными средствами в своих личных интересах, каждый раз придумывая различные предлоги, чтобы не возвращать одолженное в оговоренные сроки. В отношении данного гражданина возбуждено несколько уголовных дел по статье «Мошенничество».

Очевидно, что подозреваемый обманул не одного человека, поэтому милиция обращается к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями о совершенных противоправных деяниях либо стали жертвами мошенника, изображенного на фотографии, сообщить информацию в Слуцкий РОВД по адресу: г. Слуцк, ул. Уласовца, 12 или позвонить по телефонам: +3751795 53585, +37529 6405769, +37529 3335270.

Слуцкий РОВД