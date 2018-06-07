9 июня в центре Слуцка ограничат движение транспорта





В связи с проведением шествия выпускников 9 июня будет ограничено движение транспорта по улице Ленина в Слуцке, сообщил сайцу SlutskGorod начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Станкевич.

Ориентировочно с 16:30 до 17:00 сотрудники ГАИ перекроют движение всех видов транспорта на участке от улицы Жукова до улицы Пионерской, автобусы будут ожидать прохождения колонны выпускников.

Во время проведения районного бала на центральной площади - до 18:00 - автобусы начнут пропускать, будет ограничено движение только личного транспорта.

В связи с этим ожидаются небольшие задержки в движении рейсовых автобусов, отметил директор филиала «Автобусный парк №2» Николай Валетко.



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