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9 июня в центре Слуцка ограничат движение транспорта

08.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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9 июня в центре Слуцка ограничат движение транспорта

В связи с проведением шествия выпускников 9 июня будет ограничено движение транспорта по улице Ленина в Слуцке, сообщил сайцу SlutskGorod начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Станкевич. 

Ориентировочно с 16:30 до 17:00 сотрудники ГАИ перекроют движение всех видов транспорта на участке от улицы Жукова до улицы Пионерской, автобусы будут ожидать прохождения колонны выпускников.

Во время проведения районного бала на центральной площади - до 18:00 - автобусы начнут пропускать, будет ограничено движение только личного транспорта. 

В связи с этим ожидаются небольшие задержки в движении рейсовых автобусов, отметил директор филиала «Автобусный парк №2» Николай Валетко. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В связи с проведением шествия выпускников 9 июня будет ограничено движение транспорта по улице Ленина в Слуцке, сообщил начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Александр...
 
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