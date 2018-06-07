Надежда Писарева вышла замуж

Надежда Писарева, которая недавно заявила о завершении биатлонной карьеры, вышла замуж. Об этом она сообщила в Instagram.

Её избранником стал Андрей Шатохин, который является сервисменом сборной России.

Напомним, Надежда Писарева выступала за сборную Беларуси по биатлону с 2010-го. Она является бронзовым призёром ЧМ-2011 в эстафете. Выступала на Олимпийских играх в Сочи (2014 г.) и в Пхёнчхане (2018 г.). На Олимпиаде в Сочи в составе сборной Беларуси стала пятой в эстафете.

