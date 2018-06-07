Теннис: Доминик Тим стал первым финалистом «Ролан Гаррос»

Австриец уверенно обыграл главное открытие турнира – 72-ю ракетку мира, итальянца Марко Чеккинато (7:5, 7:6, 6:1).

Напряжённой получилась борьба во второй партии, которую Тим смог взять только с шестого сетбола. Матч продолжался 2 часа 17 минут.

Для Тима, который сейчас располагается на 8-м месте в рейтинге, это будет первый финал на турнирах «Большого Шлема». Его соперник определится в противостоянии Рафаэля Надаля из Испании и аргентинца Хуана Мартина дель Потро.