Пятничный совет 1146.BY: «Патрик Мелроуз», или Камбербэтч играет наркомана

Традиционный пятничный совет редакции.

Как обычно, в пятничку, мы балуем свою аудиторию советом… Только вот есть один нюанс: какими бы насыщенными не были ваши выходные, никогда – мы настаиваем – никогда не делайте так, как герой нового сериала от Showtime в исполнении великолепного Бенедикта Камбербэтча «Патрик Мелроуз».

Мы про наркотики, разумеется. А сериал великолепный, и вот его мы как раз вам настоятельно рекомендуем к просмотру – возможно, гладя на мучения главного героя, ваше воскресенье внезапно преобразится.





«Патрик Мелроуз − плейбой, аристократ и алкоголик. Несмотря на деньги, жизнь Патрика сложно назвать легкой и безмятежной. Все детство ему пришлось терпеть жестокое отношение отца, пока мать предпочитала не вмешиваться. Подросший Патрик находит в себе силы пробраться в высший свет, но вместе с этим начинается его путь к саморазрушению.»

Именно такая аннотация встретит вас на «Кинопоиске», если вы вдруг по какой-то причине решите поинтересоваться сериалом «Патрик Мелроуз» на этом ресурсе. И она обтекаема до безобразия. У нас что, с каких-то пор запретили употреблять слово «наркоман»? Потому что Петрик Мелроуз – да, плейбой, да, аристократ, да, алкоголик, но – самая большая проблема его в том, что он наркоман.

Героиновый, кокаиновый, метамфетаминовый – подойдет все, до чего руки дотянутся. Благо, в средствах Патрик не стеснен и может «торчать» хоть себе всю оставшуюся жизнь. Но! Он решает завязать. Правда, уже не в первый раз и, забегая вперед, не в последний. Как было достаточно четко подмечено в одном сериале про наркоманствующего доктора: наркотики всегда скрывают что-то большее. Например, боль. И, когда мы говорим боль, имеется в виду далеко не всегда боль физическая.





Вот и Патрик – его отношения с родителями сложно назвать примерными, не смотря на, вроде как, внешнее благолепие. Отец Патрика был тем еще мудаком, не удивительно, что парень не очень-то переживает из-за его кончины. Стоп, кажется, мы немножко заспойлерили. Ну да ладно, не страшно. В общем, с этого-то все и начинается – отец Патрика отошел в мир иной, и молодой (относительно) человек отправляется в Америку за его прахом.



В процессе он решает навсегда отказаться от своей пагубной привычки, но это оказывается не так просто. И дело не только в так называемой ломке (хотя, чего уж скрывать, и в ней тоже), у Патрика есть целая куча не самых приятных детских воспоминаний, в основном связанных с его папахеном, который, мягко говоря, издевался над мальчиком. Была еще маман, которая делала вид, что ничего не происходит, и заливалась алкоголем по горлышко.

В общем, было с кого пример брать. Причем мы не утверждаем, что алкоголь и, тем более, наркотики способны как-то помочь – это все иллюзия, и заканчивается все всегда печально. Просто получается так, как получается: кто побогаче, уходит от проблем при помощи веществ, кто победнее – спивается. Ну, а Патрик так и вовсе многостаночник.

Конечно, мы бы не посоветовали этот сериал, если бы в нем не играл Бенедикт Камбербэтч. Все-таки он настоящий молодец и, что немаловажно, настоящий актер. Наблюдать за его игрой – одно удовольствие, будь то Шерлок Холмс, Доктор Стрэндж, Хан Нуньен Сингх, Стивен Хокинг или самый распоследний наркоман. Пусть и со средствами. Короче, смотрим, отдыхаем, а потом делимся впечатлениями в комментариях.



