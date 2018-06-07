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Сенат Канады одобрил принятие закона о легализации марихуаны
56 членов канадского Сената высказались за легализацию марихуаны. Сейчас её использование в стране разрешено исключительно в медицинских целях.
Впрочем, в законопроект внесли большое число поправок, поэтому он будет повторно рассмотрен в Палате общин. Однако это лишь формальность.
Планируется, что закон вступит в силу до конца 2018 года. Инициатива декриминализации марихуаны в Канаде принадлежит правящей Либеральной партии.
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56 членов канадского Сената высказались за легализацию марихуаны. Сейчас её использование в стране разрешено исключительно в медицинских целях.
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