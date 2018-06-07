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В Логойске прошел забег в помощь детям с синдромом Дауна. Как это было в Instagram

08.06.2018 18:57 — Разное | KYKY  
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В Беларуси состоялся первый вертикальный забег в помощь детям с синдромом Дауна. 7 июня в «Логойске» более 200 спортсменов-любителей вышли на 650-метровую дистанцию, которая проходила по крутому подъему в гору. Этот забег стал анонсом акции SunRun Challenge в рамках нового этапа благотворительного проекта #velcombegom. Для того, чтобы помочь детям, нужно с 21 по 24 июня выходить на пробежки и делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom. Чтобы компания перечислила 50.000 беларуских рублей дому-интернату для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития беларусом нужно пробежать 50.000 километров. А мы собрали фото из Инстаграм с логойского забега в гору. 

 

#velcombegom. Когда бег не только фан, но и доброе дело ;)

Публикация от Nikolay Bredelev (@robinhoodby)

 

Сделали #velcombegom

Публикация от Алексей Якутов (@yakutov.aleksei)

 

Забег к солнцу ) в преддверии проекта #velcombegom

Публикация от Stasevich Aleksandr (@stasevich_aleksandr)

 

#velcombegom#SanRunChallenge

 
 
Ссылка на источник 43
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В Беларуси состоялся первый вертикальный забег в помощь детям с синдромом Дауна. 7 июня в «Логойске» более 200 спортсменов-любителей вышли на 650-метровую дистанцию,...
 
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