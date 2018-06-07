В Логойске прошел забег в помощь детям с синдромом Дауна. Как это было в Instagram

В Беларуси состоялся первый вертикальный забег в помощь детям с синдромом Дауна. 7 июня в «Логойске» более 200 спортсменов-любителей вышли на 650-метровую дистанцию, которая проходила по крутому подъему в гору. Этот забег стал анонсом акции SunRun Challenge в рамках нового этапа благотворительного проекта #velcombegom. Для того, чтобы помочь детям, нужно с 21 по 24 июня выходить на пробежки и делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom. Чтобы компания перечислила 50.000 беларуских рублей дому-интернату для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития беларусом нужно пробежать 50.000 километров. А мы собрали фото из Инстаграм с логойского забега в гору.

Сделали #velcombegom Публикация от Алексей Якутов (@yakutov.aleksei) 7 Июн 2018 в 9:45 PDT