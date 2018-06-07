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На берег Намибии вынесло огромного клюворыла

08.06.2018 19:30 — Разное | Tut.by  
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На побережье Намибии вынесло труп животного, длина которого превышала шесть метров. Ученые опознали в нем кювьерова клюворыла — за последние годы в Намибии его зафиксировали только во второй раз.


Изображение: Namibiese Dolfynprojek / republikein.com.na

Находку сделали исследователи из проекта «Дельфины Намибии» рядом с лагуной Сэндвич Харбор в Национальном парке Дороб. На пляже обнаружилось тело длиной более 6 метров. У находки были признаки разложения, поэтому опознать его вид было непросто.

По голове и морде исследователи установили, что на пляж вынесло кювьерова клюворыла. Причину смерти и его рацион ученые определить не смогли, но заметили, что у него была сломана нижняя челюсть.


Изображение: Namibiese Dolfynprojek / republikein.com.na

Изображение: Namibiese Dolfynprojek / republikein.com.na

«Я был очень удивлен. Эти животные редко встречаются в воде, поэтому видеть их на суше — уникальный случай», — сказал Daily Mail Саймон Элвен, исследователь проекта «Дельфины Намибии».

Ученые забрали только голову клюворыла, череп животного планируют использовать для дальнейших исследований. Об остальной туше должна позаботиться природа, пишет местное издание Republikein. Скорее всего, останки унесет отливом.


Так выглядит живой клюворыл. Изображение: Larry Foster / hypescience.com

Клюворыл относится к отряду китообразные. Эти животные вырастают до 7 метров и могут весить 2−3 тонны. Живет клюворыл во всех океанах кроме Северного Ледовитого, продолжительность жизни — около 40 лет, основной рацион — различные виды кальмаров и глубоководных рыб. По оценкам, во всем мире живет около ста тысяч этих китообразных.

Клюворыл — рекордсмен по глубине и продолжительности погружения среди морских млекопитающих. Одно животное достигло глубины 2992 м, второе продержалось под водой 137,5 минут.

 
 
Ссылка на источник 47
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Эти животные редко встречаются в воде, поэтому видеть их на суше - уникальный случай.
 
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