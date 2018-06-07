|
На берег Намибии вынесло огромного клюворыла
На побережье Намибии вынесло труп животного, длина которого превышала шесть метров. Ученые опознали в нем кювьерова клюворыла — за последние годы в Намибии его зафиксировали только во второй раз.
Находку сделали исследователи из проекта «Дельфины Намибии» рядом с лагуной Сэндвич Харбор в Национальном парке Дороб. На пляже обнаружилось тело длиной более 6 метров. У находки были признаки разложения, поэтому опознать его вид было непросто.
По голове и морде исследователи установили, что на пляж вынесло кювьерова клюворыла. Причину смерти и его рацион ученые определить не смогли, но заметили, что у него была сломана нижняя челюсть.
«Я был очень удивлен. Эти животные редко встречаются в воде, поэтому видеть их на суше — уникальный случай», — сказал
Ученые забрали только голову клюворыла, череп животного планируют использовать для дальнейших исследований. Об остальной туше должна позаботиться природа, пишет местное издание
Клюворыл — рекордсмен по глубине и продолжительности погружения среди морских млекопитающих. Одно животное достигло глубины 2992 м, второе продержалось под водой 137,5 минут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эти животные редко встречаются в воде, поэтому видеть их на суше - уникальный случай.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)