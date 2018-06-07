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Германия и Бельгия выбраны непостоянными членами Совбеза ООН
8 июня Генеральная ассамблея ООН выбрала две страны-соседки непостоянными членами Совета безопасности на 2019-2020 годы.
Германия получила 184 голоса, Бельгия – 181.
Помимо упомянутых стран, Генассамблея выбрала в качестве непостоянных членов ещё три государства. Это Индонезия, ЮАР и Доминиканская Республика.
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8 июня Генеральная ассамблея ООН выбрала две страны-соседки непостоянными членами Совета безопасности на 2019-2020 годы.
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