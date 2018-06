Топ-6 вакансий для junior-специалистов на dev.by за неделю

На портале jobs.dev.by , крупнейшей специализированной «доске объявлений» в белорусской ИТ-индустрии, сейчас представлено 471 вакансия как от больших технологических компаний и молодых амбициозных стартапов. Мы выбрали 6 самых интересных, на наш взгляд, позиций для junior-специалистов.

StiltSoft разрабатывает дополнения для продуктов Atlassian. Команда приглашает начинающих специалистов, которые уже умеют программировать на Java и JavaScript, знают, как работают реляционные базы данных, и имеют хотя бы базовое представление о том, как не «убить» базу под нагрузкой, готовы тестировать собственный код, писать интеграционные и юнит-тесты. Также необходимо желание учиться новому и самостоятельность.

Существенным преимуществом перед другими кандидатами будет хорошее знание английского и опыт использования AWS, Docker, Heroku.

Компания обещает сотрудникам достойную зарплату, свободный график работы, регулярное обучение за счёт компании.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87414



humansee labs приглашает JavaScript-разработчиков уровня Junior+/Middle подключиться к работе над собственным продуктом и сервисными проектами для для медиа-изданий.

Основные требования включают уверенное владение HTML-версткой, опыт работы с React и знакомство с Node.js (пакеты Express/Koa). Компания готова рассматривать кандидатов, которые имеют не менее года актуального опыта по двум из трёх перечисленный требований.





В качестве дополнительных критериев, которые влияют на размер зарплаты, будет рассматриваться владение fullstack-разработкой, желание делиться знаниями с другими и уверенный английский.

Зарплата: от 1500 до 3000$

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87204

В Itransition открыта позиция начинающего менеджера проектов. Компания рассматривает кандидатов с опытом работы в любой сфере от полугода, оконченными курсами PM в ИT, знанием процесса управления командами разработки, английским на уровне Upper-Intermediate и выше (необходимо свободное общение и написание документации), хорошими аналитическими способностями и высокой обучаемостью.

Будущему менеджеру предстоит управление жизненным циклом проекта, сопровождение каждого этапа, контроль релизов, организация работы команды: постановка рабочего процесса, определение приоритетности задач, отслеживание сроков выполнения, мотивация команды и взаимодействие с заказчиками, управление их ожиданиями, ведение переговоров.

Компания предоставляет сотрудникам офис в центре Минска, широкий соцпакет и конкурентную зарплату.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87134

Playgendary приглашает в команду разработки мобильных игр специалистов, которые владеют или знакомы с C# (либо C/C++/Swift/Java), имеют огромное желание учиться и развиваться, увлекаются компьютерными и мобильными играми.





Приветствуется хорошая физико-математическая база, базовые знания игрового движка Unity3D (либо любого другого), знакомство с системами контроля версий (Git/SVN).

Будущих сотрудников ждёт постоянное повышение квалификации, график работы для тех, кто любит поспать, социальные гарантии.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/86854

InToSoft ищет начинающего HTML-верстальщика, которому предстоит участие в проекте крупного медиа-агентства.

Будущий сотрудник будет заниматься созданием баннеров для различных рекламных кампаний, HTML-версткой элементов сайтов и размещением контента на сайтах.

Идеальный кандидат должен обладать опытом работы от полугода, знанием HTML5 и других инструментов вёрстки, Photoshop, опыта работы с анимацией, хорошим английским (Intermediate и выше).

Компания предлагает возможности для профессионального роста и обучения, корпоративные курсы английского языка, систему бонусов.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87249

iTechArt Group приглашает студентов 2-4 курсов профильных специальностей (КСИС, ФИТУ, ФПМ, ФИТР, ФИТ) в .NET Students Lab с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Для того, чтобы успешно пройти собеседование, желающим необходима хорошая теоретическая база по .NET, C#, опыт работы c .NET, C# в рамках учебных проектов (лабораторные, курсовые, диплом), английский язык на уровне Pre-Intermediate и выше. Опыт коммерческой разработки приветствуется.





Программа обучения включает основы веб-программирования, ASP.NET MVC 5, MV pattern, MVC, MVVM, SPA, JavaScript, jQuery, новые возможности HTML/CSS/XML, ReactJS, SQL, введение в ORM (Entity Framework), NoSQL, лучшие практики разработки ПО, методологии эффективной командной разработки, разработку веб-сервисов (преимущественно REST).

При трудоустройстве компания предлагает гибкий рабочий график, профессиональный рост, возможность внешнего и внутреннего обучения.