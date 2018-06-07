Прогноз погоды на 9-10 июня

Скандинавские антициклоны продолжают удерживать в Беларуси прохладную погоду. Среднесуточная температура – на 1-5°С ниже климатической нормы. И по-прежнему без дождей. Такая засуха в июне бывает в нашей стране раз в 10-15 лет.

8-9 июня сохранится сухая с переменной облачностью погода. В субботу Беларусь окажется в зоне повышенного атмосферного давления. А в воскресенье атмосферными процессами начнет управлять очередной северный антициклон, который смещается с Рижского залива в сторону Смоленской области.

В субботу ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку Могилёвской области возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый слабый. Ночью и утром от +8°С до +14°С тепла. По северо-востоку немного прохладнее – около +3°С градусов. В разгар дня ожидается от +18°С до +24°С, в юго-западных районах воздух прогреется до +28°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днём существенно не изменится.

Приблизительно такая же погода сохранится и в воскресенье.А уже начиная с понедельника Беларусь окажется на периферии тёплого западного антициклона. Столбики термометров устремятся вверх к отметке +28°С. В юго-западных районах будет ещё жарче – до +30°С. Там (а также на севере страны) возможны дожди и грозы.

Самым тёплым за всю историю метеонаблюдений этот день был в Бресте в 1998 году. Воздух прогрелся до +33°С.Холоднее всего было 8 июня 1982-го. В Березинском заповеднике синоптики зафиксировали заморозки до -1°С. Самые сильные дожди прошли в этот день в 1971-м в Гродно. Выпало почти 80% месячной нормы осадков.

В народном календаре 8 июня – «Карпов день». В старину все отправлялись на рыбалку. Считалось, что в этот день хорошо клюёт карп. Громко квакающие лягушки предвещали скорые осадки. Много комаров 8 июня – примета, что конец августа будет тёплым, но дождливым. А ещё наши предки верили, что если в этот день подышать ароматом цветущего шиповника – можно избавиться от многих болезней.