В Польше 43 ребёнка пострадали в результате страшной аварии

На юго-востоке Польши школьный автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 48 человек, в том числе 43 ребёнка.

34 человека госпитализированы. Состояние четверых оценивается как тяжёлое. Раненых эвакуировали восемь бригад скорой помощи, шесть вертолётов. Трасса, на которой произошло ДТП, заблокирована.

Лобовое столкновение произошло на дороге между Закопане и Варшавой. Известно, что семиклассники возвращались домой с экскурсии.