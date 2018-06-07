«Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте накануне ЧМ-2018

Новости России. 14 июня стартует чемпионат мира по футболу. Россия является страной-хозяйкой турнира.

Вратарем и капитаном национальной сборной России будет Игорь Акинфеев.

Ему 32 года. Игрок является капитаном клуба ЦСКА. Спортсмен – один из самых известных и титулованных игроков сборной.



Фото: instagram.com/pfc_cska_official

Вратарь является лидером «Клуба Льва Яшина», куда входят голкиперы, которые не пропустили голы на протяжении более ста матчей.

Накануне старта чемпионата мы собрали самые яркие цитаты Игоря Акинфеева о его ремесле.

О домашнем чемпионате мира. «Если уже бывал на крупных турнирах, ничего принципиально нового не видишь. Единственное существенное отличие – место проведения. Когда чемпионат мира принимает твоя страна, хочется праздника – для людей, для России. И этот праздник команда с народом должны делать совместно. Они на трибунах, мы – на поле».



Фото: instagram.com/pfc_cska_official

О травмах. «С каждым годом становится всё сложнее – даже на два фронта играть. Одного выходного уже не хватает на восстановление – надо два, три. Не из-за того что становишься старым, а просто бережёшь ногу. Футбол никому не прибавляет здоровья».

Однако спортсмен отмечает, что футбол все еще приносит ему удовольствие, но, конечно, все травмы бесследно не проходят

Об ответственности голкипера. «Степень ответственности у вратаря выше намного, потому что ты понимаешь: пусть даже пенальти тебе бьют, ты понимаешь, что что-то надо предпринять, чтобы мяч не залетел к тебе в ворота».



Фото: instagram.com/teamrussia

О психике футболиста. «Психика вратаря должна быть крепкой. Мы знаем много случаев, когда нелепый гол, ошибка ломает людей – не только вратарей, но и футболистов она может сломать. Но вратари стоят особняком, потому что большая ответственность, плюс игра соперника лежит на тебе. Если не будет хорошей психики, то не будет нормального футболиста».

О гороскопах. «Я просто такой, какой я есть. По знаку Зодиака я Овен, поэтому мне это помогает в жизни».

Мы составили символическое созвездие из футболистов, которые приедут на ЧМ в Россиию.

Под какими знаками Зодиака родились топовые игроки ЧМ-2018 ( смотрите здесь ).



Фото: http://welcome2018.me

О трудолюбии. «Труд будет всегда на первом месте, потому что будь ты хоть суперталантливым, суперменом каким-то – без труда у тебя ничего не будет получаться. Труд – это самое главное. Если человек хочет зарабатывать, то он должен трудиться, если хочет сделать дело свое нормально – он должен трудиться. Без труда – никуда».



Фото: instagram.com/pfc_cska_official

Об успехах. «В жизни не бывает такого, что у тебя все запланировано, ты знаешь, что все у тебя хорошо. Есть черная полоса, есть – светлая. По-любому ты будешь попадать и в черную, и в светлую, как ни крути. Где-то у тебя будут успехи, где-то их не будет. Надо жить, надо как-то бороться с этим».

О дружбе с Сергеем Жуковым, детстве, увлечениях и болельщиках – больше фактов об Акинфееве здесь .