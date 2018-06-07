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«Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте накануне ЧМ-2018
Новости России. 14 июня стартует чемпионат мира по футболу. Россия является страной-хозяйкой турнира.
Вратарем и капитаном национальной сборной России будет Игорь Акинфеев.
Ему 32 года. Игрок является капитаном клуба ЦСКА. Спортсмен – один из самых известных и титулованных игроков сборной.
Вратарь является лидером «Клуба Льва Яшина», куда входят голкиперы, которые не пропустили голы на протяжении более ста матчей.
Накануне старта чемпионата мы собрали самые яркие цитаты Игоря Акинфеева о его ремесле.
О домашнем чемпионате мира. «Если уже бывал на крупных турнирах, ничего принципиально нового не видишь. Единственное существенное отличие – место проведения. Когда чемпионат мира принимает твоя страна, хочется праздника – для людей, для России. И этот праздник команда с народом должны делать совместно. Они на трибунах, мы – на поле».
О травмах. «С каждым годом становится всё сложнее – даже на два фронта играть. Одного выходного уже не хватает на восстановление – надо два, три. Не из-за того что становишься старым, а просто бережёшь ногу. Футбол никому не прибавляет здоровья».
Однако спортсмен отмечает, что футбол все еще приносит ему удовольствие, но, конечно, все травмы бесследно не проходят
Об ответственности голкипера. «Степень ответственности у вратаря выше намного, потому что ты понимаешь: пусть даже пенальти тебе бьют, ты понимаешь, что что-то надо предпринять, чтобы мяч не залетел к тебе в ворота».
О психике футболиста. «Психика вратаря должна быть крепкой. Мы знаем много случаев, когда нелепый гол, ошибка ломает людей – не только вратарей, но и футболистов она может сломать. Но вратари стоят особняком, потому что большая ответственность, плюс игра соперника лежит на тебе. Если не будет хорошей психики, то не будет нормального футболиста».
О гороскопах. «Я просто такой, какой я есть. По знаку Зодиака я Овен, поэтому мне это помогает в жизни».
Мы составили символическое созвездие из футболистов, которые приедут на ЧМ в Россиию.
О трудолюбии. «Труд будет всегда на первом месте, потому что будь ты хоть суперталантливым, суперменом каким-то – без труда у тебя ничего не будет получаться. Труд – это самое главное. Если человек хочет зарабатывать, то он должен трудиться, если хочет сделать дело свое нормально – он должен трудиться. Без труда – никуда».
Об успехах. «В жизни не бывает такого, что у тебя все запланировано, ты знаешь, что все у тебя хорошо. Есть черная полоса, есть – светлая. По-любому ты будешь попадать и в черную, и в светлую, как ни крути. Где-то у тебя будут успехи, где-то их не будет. Надо жить, надо как-то бороться с этим».
Текст подготовлен по материалам
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Новости России. 14 июня стартует чемпионат мира по футболу. Россия является страной-хозяйкой турнира. Вратарем и капитаном национальной сборной России будет Игорь...
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