ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте накануне ЧМ-2018

08.06.2018 18:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. 14 июня стартует чемпионат мира по футболу. Россия является страной-хозяйкой турнира.

Вратарем и капитаном национальной сборной России будет Игорь Акинфеев.

Ему 32 года. Игрок является капитаном клуба ЦСКА. Спортсмен – один из самых известных и титулованных игроков сборной.

«Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте накануне ЧМ-2018
Фото: instagram.com/pfc_cska_official

Вратарь является лидером «Клуба Льва Яшина», куда входят голкиперы, которые не пропустили голы на протяжении более ста матчей.

Накануне старта чемпионата мы собрали самые яркие цитаты Игоря Акинфеева о его ремесле.

О домашнем чемпионате мира. «Если уже бывал на крупных турнирах, ничего принципиально нового не видишь. Единственное существенное отличие – место проведения. Когда чемпионат мира принимает твоя страна, хочется праздника – для людей, для России. И этот праздник команда с народом должны делать совместно. Они на трибунах, мы – на поле».

«Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте накануне ЧМ-2018
Фото: instagram.com/pfc_cska_official

О травмах. «С каждым годом становится всё сложнее – даже на два фронта играть. Одного выходного уже не хватает на восстановление – надо два, три. Не из-за того что становишься старым, а просто бережёшь ногу. Футбол никому не прибавляет здоровья».

Однако спортсмен отмечает, что футбол все еще приносит ему удовольствие, но, конечно, все травмы бесследно не проходят

Об ответственности голкипера. «Степень ответственности у вратаря выше намного, потому что ты понимаешь: пусть даже пенальти тебе бьют, ты понимаешь, что что-то надо предпринять, чтобы мяч не залетел к тебе в ворота».

«Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте накануне ЧМ-2018
Фото: instagram.com/teamrussia

О психике футболиста. «Психика вратаря должна быть крепкой. Мы знаем много случаев, когда нелепый гол, ошибка ломает людей – не только вратарей, но и футболистов она может сломать. Но вратари стоят особняком, потому что большая ответственность, плюс игра соперника лежит на тебе. Если не будет хорошей психики, то не будет нормального футболиста».

О гороскопах. «Я просто такой, какой я есть. По знаку Зодиака я Овен, поэтому мне это помогает в жизни».

Мы составили символическое созвездие из футболистов, которые приедут на ЧМ в Россиию.

Под какими знаками Зодиака родились топовые игроки ЧМ-2018 (смотрите здесь).

«Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте накануне ЧМ-2018
Фото: http://welcome2018.me

О трудолюбии. «Труд будет всегда на первом месте, потому что будь ты хоть суперталантливым, суперменом каким-то – без труда у тебя ничего не будет получаться. Труд – это самое главное. Если человек хочет зарабатывать, то он должен трудиться, если хочет сделать дело свое нормально – он должен трудиться. Без труда – никуда».

«Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте накануне ЧМ-2018
Фото: instagram.com/pfc_cska_official

Об успехах. «В жизни не бывает такого, что у тебя все запланировано, ты знаешь, что все у тебя хорошо. Есть черная полоса, есть – светлая. По-любому ты будешь попадать и в черную, и в светлую, как ни крути. Где-то у тебя будут успехи, где-то их не будет. Надо жить, надо как-то бороться с этим».

О дружбе с Сергеем Жуковым, детстве, увлечениях и болельщиках – больше фактов об Акинфееве здесь.

Текст подготовлен по материалам championat.com и интервью из документального цикла «Вся жизнь в перчатках».

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. 14 июня стартует чемпионат мира по футболу. Россия является страной-хозяйкой турнира. Вратарем и капитаном национальной сборной России будет Игорь...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске простились с Эдуардом Зарицким
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика