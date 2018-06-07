Борисовчанину, который украл 2000 рублей у знакомого, грозит до 3 лет лишения свободы

Новости Беларуси. 36-летний борисовчанин украл у знакомого около 2000 рублей в иностранной валюте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Мужчина забрал деньги из тайника приятеля в один из визитов в гости. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.