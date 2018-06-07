В Жодино обнаружили тело 67-летней женщины с колото-резаными ранениями

Новости Беларуси. Труп 67-летней женщины с колото-резаными ранениями нашли на балконе собственной квартиры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Кроме погибшей в помещении находился ее бывший муж. Во время задержания мужчина был нетрезв. Известно, что он имеет судимость. Возбуждено уголовное дело.