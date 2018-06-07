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В Жодино обнаружили тело 67-летней женщины с колото-резаными ранениями
Новости Беларуси. Труп 67-летней женщины с колото-резаными ранениями нашли на балконе собственной квартиры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Кроме погибшей в помещении находился ее бывший муж. Во время задержания мужчина был нетрезв. Известно, что он имеет судимость. Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. Труп 67-летней женщины с колото-резаными ранениями нашли на балконе собственной квартиры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кроме погибшей...
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