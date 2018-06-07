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В Копыльском районе задержали второго участника нападения на пенсионера. Обнаружен нож, которым ранили мужчину
Новости Беларуси. Правоохранители нашли Романа Стасиловича, который вместе с приятелем напал на пенсионера в Столбцовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Его задержали на Копыльщине в деревне Быстрица. Сейчас оба фигуранта дела находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.
Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
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В Копыльском районе задержали второго участника нападения на пенсионера. Обнаружен нож, которым ранили мужчину
Новости Беларуси. Правоохранители нашли Романа Стасиловича, который вместе с приятелем напал на пенсионера в Столбцовском районе, сообщили в программе «Минщина»...
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