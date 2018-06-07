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В Копыльском районе задержали второго участника нападения на пенсионера. Обнаружен нож, которым ранили мужчину

08.06.2018 18:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Правоохранители нашли Романа Стасиловича, который вместе с приятелем напал на пенсионера в Столбцовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Копыльском районе задержали второго участника нападения на пенсионера. Обнаружен нож, которым ранили мужчину

Его задержали на Копыльщине в деревне Быстрица. Сейчас оба фигуранта дела находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.

В Копыльском районе задержали второго участника нападения на пенсионера. Обнаружен нож, которым ранили мужчину

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
Следователи продолжают работу по уголовному делу. С задержанными проводятся следственные действия – допросы, проверки показаний на месте. Обнаружено предполагаемое орудие преступления (нож), а так же часть похищенных денежных средств. По изъятым следам, предметам и иным вещественным доказательствам назначены экспертизы.

 
 
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Новости Беларуси. Правоохранители нашли Романа Стасиловича, который вместе с приятелем напал на пенсионера в Столбцовском районе, сообщили в программе «Минщина»...
 
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