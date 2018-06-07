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Биатлонистка Надежда Писарева вышла замуж
Бывшая биатлонистка сборной Беларуси Надежда Писарева вышла замуж.
Два фото с супругом спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. На одном снимке девушка с женихом едет в автомобиле, а на втором пара сфотографирована с друзьями.
Избранником девушки стал сервисмен сборной России. Судя по геотегу церемония прошла в Санкт-Петербурге.
Поклонники поздравили пару с новым этапом в жизни и пожелали молодоженам счастья и бесконечной любви.
Напомним, что биатлонистка является бронзовой призеркой ЧМ в эстафете. Эту награду спортсменка завоевала в 2011 году. После нынешнего сезона 29-летняя спортсменка озвучила решение о завершении карьеры.
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Бывшая биатлонистка сборной Беларуси Надежда Писарева вышла замуж. Два фото с супругом спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. На одном снимке девушка...
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