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Подросток чудом остался жив после того, как его зацепил поезд
Новости Беларуси. Поезд зацепил подростка. Происшествие случилось около перегона Бобр в Крупском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Экстренно затормозить машинист не смог. Пострадавшего доставили в больницу. Парень чудом остался жив.
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Новости Беларуси. Поезд зацепил подростка. Происшествие случилось около перегона Бобр в Крупском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Экстренно...
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