|
Белорусский электромобиль уже не шутка. "Юнисон" подписал с Zotye соглашение на выпуск 30 тысяч электрокаров
Соглашение на общую сумму в $560 млн между белорусско-британским предприятием "Юнисон" и китайской компанией Zotye International Automobile Trading об организации в Беларуси производства электромобилей подписано сегодня в Циндао.
Документ предусматривает организацию в Беларуси сборочного производства 30 тыс. электромобилей марки ZOTYE с высокой степенью локализации до 2022 года для последующей эксклюзивной поставки продукции на рынки стран СНГ. Проект рассчитан на 4 года, реализовать его планируется до 2022 года.
Церемония подписания состоялась в рамках визита Лукашенко в Циндао. На мероприятии присутствовали министр экономики Владимир Зиновский, министр иностранных дел Владимир Макей, министр финансов Владимир Амарин и посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, передает
В феврале в Минске прошла презентация двух электромобилей Zotye, которые планируют выпускать методом крупноузловой сборки на заводе «Юнисон» в Обчаке в Минском районе.
А на днях
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский электромобиль уже не шутка. "Юнисон" подписал с Zotye соглашение на выпуск 30 тысяч электрокаров
Соглашение на общую сумму в $560 млн между белорусско-британским предприятием "Юнисон" и китайской компанией Zotye International Automobile Trading об организации в Беларуси...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)