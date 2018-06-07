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Белорусский электромобиль уже не шутка. "Юнисон" подписал с Zotye соглашение на выпуск 30 тысяч электрокаров

08.06.2018 19:38 — Разное | Партизан  
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Соглашение на общую сумму в $560 млн между белорусско-британским предприятием "Юнисон" и китайской компанией Zotye International Automobile Trading об организации в Беларуси производства электромобилей подписано сегодня в Циндао.

Документ предусматривает организацию в Беларуси сборочного производства 30 тыс. электромобилей марки ZOTYE с высокой степенью локализации до 2022 года для последующей эксклюзивной поставки продукции на рынки стран СНГ. Проект рассчитан на 4 года, реализовать его планируется до 2022 года.

Церемония подписания состоялась в рамках визита Лукашенко в Циндао. На мероприятии присутствовали министр экономики Владимир Зиновский, министр иностранных дел Владимир Макей, министр финансов Владимир Амарин и посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, передает БелТА


В феврале в Минске прошла презентация двух электромобилей Zotye, которые планируют выпускать методом крупноузловой сборки на заводе «Юнисон» в Обчаке в Минском районе.

А на днях вице-премьер Семашко заявил, что Беларусь планирует продать до 70 тысяч электромобилей. Правда, когда и за какой отрезок времени, он не уточнил. 

 
Теги: Минск
 
 
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Соглашение на общую сумму в $560 млн между белорусско-британским предприятием "Юнисон" и китайской компанией Zotye International Automobile Trading об организации в Беларуси...
 
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