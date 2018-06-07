Документ предусматривает организацию в Беларуси сборочного производства 30 тыс. электромобилей марки ZOTYE с высокой степенью локализации до 2022 года для последующей эксклюзивной поставки продукции на рынки стран СНГ. Проект рассчитан на 4 года, реализовать его планируется до 2022 года.





БелТА Церемония подписания состоялась в рамках визита Лукашенко в Циндао. На мероприятии присутствовали министр экономики Владимир Зиновский, министр иностранных дел Владимир Макей, министр финансов Владимир Амарин и посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, передает









Минске В феврале в прошла презентация двух электромобилей Zotye, которые планируют выпускать методом крупноузловой сборки на заводе «Юнисон» в Обчаке в Минском районе.



