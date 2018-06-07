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Мать убитой в Слуцке двухлетней девочки лишили родительских прав на четверых детей
Братья и сестры убитой двухлетней девочки отправятся в интернат. Соответствующее решение 7 июня принял суд Слуцкого района.
На лишении родительских прав 26-летней жительницы Слуцка и отправке детей в интернат настаивал отдел образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома. Сама же подсудимая с решением суда не согласна и собирается его обжаловать.
Напомним, в ночь с 29 на 30 января в Слуцке со следами побоев нашли 2-летнюю девочку. Спасти ее не удалось. Матери ребенка 26 лет. У женщины, помимо убитой малышки, было еще четверо детей. Старшему мальчику семь лет, остальным — шесть, пять, три года.
Обвинение в убийстве с особой жестокостью двухлетней девочки предъявлено сожителю матери погибшей, пишет
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Братья и сестры убитой двухлетней девочки отправятся в интернат. Соответствующее решение 7 июня принял суд Слуцкого района.
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