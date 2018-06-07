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Совет Республики: пенсионная реформа будет, но не сейчас

08.06.2018 18:42 — Разное | Партизан  
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Возможность в будущем уравнять возраст выхода мужчин и женщин на пенсию обсуждалась на этой неделе в Совете Республики — во встрече принимали участие сенаторы, представители ряда министерств и бизнес-союза имени Кунявского.

Речь шла о повышении пенсионного возраста для женщин до уровня мужчин. Напомним, сейчас в Беларуси осуществляется повышение пенсионного возраста. К 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, женщины — в 58 лет. Повышение пенсионного возраста для женщин, вероятнее всего, продолжится с 2023 года.

Информация об этом появилась в ряде СМИ со ссылкой на анонимные источники, знакомые с итогами заседания в Совете Республики. Сообщила об этом и директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич.


Позже прокомментировали информацию и в Совете Республики.

"Состоялась активная дискуссия, во время которой звучали самые разные, в том числе и альтернативные точки зрения: о повышении пенсионного возраста для женщин, пересмотре оплаты труда в бюджетной сфере, введении условно накопительной пенсионной системы, дополнительных корпоративных систем и другие. 

Каждый из присутствовавших экспертов мог высказать свою точку зрения. Однако нельзя оценивать прозвучавшие мнения как отработанные предложения. Условия осуществления поэтапной пенсионной реформы в Беларуси известны и прозрачны. В настоящее время каких-либо изменений не планируется", - цитирует пресс-секретаря Совета Республики Ольгу Козлович БелТА

Однако никто и не говорил, что какие-либо изменения планируются именно сейчас. Сейчас пенсионный возраст на 3 года повышают всем белорусам. А вот когда повысят всем, тогда, видимо, мы и узнаем об очередном повышении, но только для женщин.

А вот то, что может ожидать всех белорусов уже в скором будущем, так это урезание выплат по больничным - на вышеупомянутом заседании обсуждался вопрос с целью снижения расходов ФСЗН не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарных дня.

 
 
Ссылка на источник 24
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Возможность в будущем уравнять возраст выхода мужчин и женщин на пенсию обсуждалась на этой неделе в Совете Республики — во встрече принимали участие сенаторы,...
 
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