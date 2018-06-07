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Путин был в состоянии бешенства

Лжец

Голый король

Это было первое за много лет интервью, когда он не скрывал своего раздражения. Разговор состоялся 4 июня накануне визита главы России в Австрию.Разговор Путин начал с традиционного монолога о взвешенной российской политике в отношениях с Австрией и ЕС. Но через минуту услышал неудобный вопрос о попытке России разделить Европу, сбитый над Украиной малаазийски «Боинг» и аннексии Крыма.Анализируя язык тела российского президента, можно утверждать, что он был в состоянии бешенства. Путин терял контроль над эмоциями и несколько раз обращал внимание австрийского журналиста, что тот не дает ему закончить мысль.Это было интервью в его нелюбимом формате, когда вопросы и ответы не готовят работники кремлевской пресс-службы. Кроме того, журналист твердо стоял на своем и прерывал Путина во время попыток озвучить пропагандистские заготовки. Так было с вопросом об Украине.обвинил Путина в том, что тот лгал о так называемых «зеленых человечках» в Крыму в 2014 году. Сначала Россия не признала, что они были ее солдатами, и президент России заявил, что такую форму можно купить в любом военном магазине. Только после этого Москва подтвердила, что все было по-другому. Путин привел журналисту другую, неправдоподобную версию крымской истории. Он должен был отправить армию в Крым для защиты других российских войск, то есть Черноморского флота, чтобы защитить от украинских националистов российские военные базы…Вольф не позволял себя спровоцировать заявлениями Путина, что революция в Украине была незаконным государственным переворотом, а аннексия Крыма произошла демократическим путем. Это было тяжелое интервью для Путина. Хотя он не раз озвучивал Западу российскую версию событий в Украине и заявлял, что политика России не является агрессивной, на этот раз российский лидер совершенно не контролировал разговор. Все время журналист приводил ему факты, противоречащие кремлевскому варианту событий.Это интервью было запланировано в качестве медиаподдержки перед первым визитом на Запад после победы на президентских выборах, но по итогу оказалось тотальным провалом Путина. А поскольку разговор имел официальный характер, провал был опубликован на сайте президента.Среди более легких вопросов была попытка австрийца выяснить, почему Путин так часто позирует с голым торсом. Смущенный российский президент ответил, что лучше полуголый, чем голый, и что он не будет прятаться в кустах во время отдыха. Этим воросом Вольф настолько смутил Путина, что на просьбу журналиста сказать в заключение разговора пару предложений на немецком (Путин хорошо знает язык Гете), тот коротко отрезал: «danke schoen» (спасибо).