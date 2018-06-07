Жена экс-министра Потупчика: Нет никакого уголовного дела



Елена Потупчик (слева)









работает заместителем председателя -- заведующим отделом социально-экономической работы Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.Карьеру в профсоюзах она начала строить довольно давно. Еще в 1999 году она была избрана заместителем председателя Гомельской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности. До этого возглавляла профком стройтреста №20.Около восьми лет назад Елена Потупчик была одной из героинь серии документальных фильмов Белорусского телевидения "Легко сказать!". Иногда она появляется в эфире белорусских телеканалов – в качестве приглашенного эксперта.-- прокомментировала Елена Потупчик громкий скандал, связанный с ее мужем. И, извинившись, отказалась от дальнейших комментариев.В КГБ по-прежнему пока не дают никакой информации по делу Потупчика и воздерживаются от комментариев.Напомним, он был отправлен в отставку в начале мая 2018 года с формулировкойЕсли верить неофициальной информации, то пару месяцев назад был задержан зять Владимира Потупчика. Практически одновременно с ним в "американку" попали представители нескольких строительных организаций. Все они до сих пор находятся в СИЗО КГБ.Глава КГБрассказывал, что семейный бизнесзаключался в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты строительства.- высказывают свои предположения юристы.Кстати, в своих социальных сетяхвыкладывала фотографии со двора того самого дома, который стоит через забор от домаи на который, по информации