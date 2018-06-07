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"Прессболом"

- Исходим из того, что выход в первую лигу обеспечит бюджет, эквивалентный 60-70 тысячам долларов. Живем исключительно по средствам. Мы отказались от намерения играть домашние матчи на СОКе “Олимпийский”. Причина — высокая для нас арендная плата. Мы сразу ушли бы в минус.Поэтому переориентировались на стадион РЦОР- БГУ. Еще в период регистрации нового клуба у нас установились добрые отношения с его руководителем Владимиром Пигулевским. Пожалуй, никто так хорошо не знает внутреннюю кухню нашего футбола, как он. Владимир Антонович дает нам ценные рекомендации, объясняет, как нужно поступать в том или ином случае.Особое внимание уделяем продаже билетов. Выручка за один матч позволяет заплатить аренду за две-три тренировки. Занимается команда четыре раза в неделю после восьми вечера, так как практически все ребята заняты на основной работе.Нам помогает ряд серьезных предприятий. Например, “Фомар”, известный поставщик автодорожной техники. Мы благодарны брендам “Prestigio” и “Canyon” за то, что они продолжают поддерживать клуб. Типография “Градиент” взяла на себя печать билетов, программок, рекламной продукции. Фирма “Goodrank” разрабатывает и запускает компьютерные проекты. “Барбершоп” бесплатно стрижет и причесывает наших футболистов.Недавно подписали контракт с жодинским предприятием “Белыя крылы” на поставку питьевой воды. Антон Изотов и его интернет-магазин butsa.by предоставляют сертификат на 400 рублей лучшему игроку месяца для покупки спортивной обуви.