Совет Республики: пенсионная реформа будет, но не сейчас

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Речь шла о повышении пенсионного возраста для женщин до уровня мужчин. Напомним, сейчас в Беларуси осуществляется повышение пенсионного возраста. К 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, женщины — в 58 лет. Повышение пенсионного возраста для женщин, вероятнее всего, продолжится с 2023 года.Информация об этом появилась в ряде СМИ со ссылкой на анонимные источники, знакомые с итогами заседания в Совете Республики. Сообщила об этом и директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.КунявскогоПозже прокомментировали информацию и в Совете Республики."Состоялась активная дискуссия, во время которой звучали самые разные, в том числе и альтернативные точки зрения: о повышении пенсионного возраста для женщин, пересмотре оплаты труда в бюджетной сфере, введении условно накопительной пенсионной системы, дополнительных корпоративных систем и другие.- цитирует пресс-секретаря Совета РеспубликиагентствоОднако никто и не говорил, что какие-либо изменения планируются именно сейчас. Сейчас пенсионный возраст на 3 года повышают всем белорусам. А вот когда повысят всем, тогда, видимо, мы и узнаем об очередном повышении, но только для женщин.А вот то, что может ожидать всех белорусов уже в скором будущем, так это урезание выплат по больничным - на вышеупомянутом заседании обсуждался вопрос с целью снижения расходов ФСЗН не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарных дня,"Белорусский партизан".