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"Юнисон" подписал c китайской Zotye соглашение на выпуск 30 тысяч электромобилей
Иллюстративное фото
Компания «Юнисон», подконтрольная Алексею Ваганову и властям Беларуси, и китайская компания Zotye International Automobile Trading подписали соглашение на общую сумму в 560 млн долларов, передает
Согласно документу в Беларуси будет организовано сборочное производство 30 тыс. электромобилей марки ZOTYE. Производство будет иметь высокую степень локализации для поставок машин на рынки стран СНГ. Проект будет действовать 4 года, реализовать его планируется до 2022 года.
Представитель Ваганова подтвердила данную информацию. Она не смогла уточнить источники финансирования, сославшись на конфиденциальность.
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В феврале в Минске состоялась презентация двух электромобилей Zotye, которые планируют выпускать методом крупноузловой сборки на заводе «Юнисон» в Обчаке в Минском районе.
Позже стало известно о том, что Ваганов собирается к 2021 году наладить сборку компонентов, узлов, агрегатов и программного обеспечения к электрокарам в Рязанской области.
Сегодня в Циндао еще одна компания связанная с Алексеем Вагановым «Лада ОМС» подписала договор с China Sinopharm International о сотрудничестве в сфере медицинского оборудования. Общая стоимость проектов оценивается в 94 млн долларов.
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Стоимость контракта оценивается в 560 миллионов долларов
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