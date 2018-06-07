Введен запрет на посещение лесов в 72 регионах Беларуси. Высок риск пожаров

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Так, по состоянию на 8 июня посещение лесов запрещено во всех южных областях страны — Брестской, Гомельской, Гродненской. Кроме того, частично закрыты для посещения леса Минской, Витебской и Могилевской областей. Таким образом посещение лесов на сегодня запрещено в 72 регионах страны.Ведомство напоминает, что в связи с этим гражданам запрещено ходить в лес — в том числе для прогулок и отдыха на природе. Действует запрет и на въезд транспорта, за исключением служебного.Гражданина, который нарушил запрет на посещение лесов, ждет административная ответственность (ст. 15.29 Кодекса об административных правонарушениях). И если в одном случае все может ограничиться устным предупреждением, то в другом — штрафом в размере до 25 базовых величин (612,5 рубля). Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то размер штрафных санкций может вырасти до 50 базовых величин (1225 рублей).Узнать актуальную информацию о введенных запретах на посещение лесов можно на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.С начала года в лесном фонде Беларуси уже произошло больше 250 лесных пожаров. Как показывает статистика, в 9 из 10 случаев возгораний виновником становится человек.По данным Белгидромета, за май и первые числа июня по стране в основном выпало менее половины нормы осадков для этого периода, а в некоторых регионах и того меньше. Так сухо в Беларуси в это время бывает раз в 10−15 лет.