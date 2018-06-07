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Выпускница упала с крыши девятиэтажного дома в Бресте
Иллюстратвиное фото
— Девушка росла в благополучной семье. Предсмертной записки не обнаружено. Погибшая оканчивала школу и 9 июня сдавала бы последний экзамен, — сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По факту происшествия проводится проверка. Криминального следа в нем нет.
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Инцидент произошел вечером 7 июня на улице Пионерской в Бресте.
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