РФ и Беларусь подпишут документ о совместных действиях по наведению порядка на рынке молока - Гордеев

Россия и Беларусь подпишут документ о совместных действиях по наведению порядка на рынке молока и в торговле молочной продукцией, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Алексей Гордеев по итогам встречи с вице-премьером Белоруссии Михаилом Русым.

"Мы решили актуализировать "дорожную карту", которая была подписана ветслужбами обеих стран в марте этого года в отношении всех видов продукции животноводства, и подготовить к ней приложение, которое касалось бы только молочной продукции", - сказал он.

"В этом документе планируется в течение ближайших дней выработать совместный подход к создавшимся проблемам и наметить пути их решения", - сказал он.

А.Гордеев сообщил, что на встрече выказывались претензии по поводу качества белорусского молока и возможного реэкспорта продукции других стран. "Но взаимопонимание установлено, теперь главное подготовить документ и быстро его подписать, - сказал он. - Соответственно, после этого будут открываться поставки с предприятий, которые выполняют установленные требования".

Как сообщалось, с 6 июня из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований Россельхознадзор запретил поставки из Беларуси молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка в упаковках более 2,5 литра. В Беларуси назвали этот запрет неадекватным и необоснованным.

Россельхознадзор также ограничивал поставки продукции с отдельных белорусских предприятий из-за обнаружения в них антибиотиков и даже пестицидов.

По данным Россельхознадзора, за 5 месяцев этого года из Беларуси в РФ было ввезено 18,6 тыс. тонн молока и сливок наливом и 32,6 тыс. тонн сухой молочной продукции. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года - 22,2 тыс. и 55,5 тыс. тонн соответственно. Из других стран поставки сухого молока за пять месяцев снизились до 10,1 тыс. тонн с 26,3 тыс. тонн за соответствующий период прошлого года.