В Воложинском районе сотрудница лагеря воровала у детей мясо, рыбу и овощи

Как стало известно, правоохранители провели рейд в детском лагере в Воложинском районе. Выяснилось, что одна из сотрудниц пищеблока решила обогатить свой холодильник продуктами, приготовленными для детей.

В частности, женщина не побрезговала мясом, рыбой, консервированным горошком, изюмом, свежими овощами и фруктами. При этом сотрудница столовой в ходе беседы с правоохранителями не стала скрывать, что устроилась в лагерь в том числе с учетом возможности «затариваться» продуктами на работе. Женщина искренне удивляется, что ее могут наказать, ведь, по ее мнению, ничего страшного не произошло, «детям все равно хватает».

Еще один подобный инцидент произошел в лагере в Молодечненском районе. Там задержали сотрудницу пищеблока с авоськой, наполненной продуктами, которые предназначались воспитанникам лагеря. Женщина объяснила свой поступок тем, что у детей плохой аппетит. Чтобы продукты не пропадали, она забрала их себе.

Представители УВД Миноблисполкома отмечают, что за два дня рейдов уже установлено четыре факта воровства продуктов питания из столовых в детских лагерях в Воложинском и Молодечненском районах. В 2017 году в лагерях Минской области всего было выявлено 23 факта хищений продуктов питания.

На сегодня в Минской области уже открылось 56 детских оздоровительных лагерей, в которых отдыхают более 13 тыс. человек. Заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Миноблисполкома Андрей АМБРАЖЕЙ предостерег, что рейды будут продолжаться.

При этом Андрей Амбражей пояснил, что проверки всякий раз начинаются с опроса детей. Если они жалуются на то, что еда в столовой не вызывает у них аппетита или порции слишком маленькие, то у правоохранителей появляются основания предполагать, что работники столовой «грешат» воровством продуктов. Ответственность за хищения предусмотрена административным и уголовным кодексами.