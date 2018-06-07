Наш компаньон





Примерно 15 лет назад, пытаясь избавить меня от изнурительных головных болей, минский доктор посоветовал завести собаку. Так и началась моя «собачья история». Доминик — наш третий чау-чау, ему 3 года. Двухмесячным щенком супруг купил его по объявлению в интернете. Тронул текст: «Голубой щенок ищет хозяина» (наши уже взрослые дети когда-то любили одноименную оперу). Со временем щенок порыжел, но это не убавило его обаяния. Чау-чау — собаки гордые, с обострённым чувством собственного достоинства, поэтому главная мера воспитательного воздействия на них — убеждение и личный пример.

Доминик сразу стал для нас с мужем компаньоном. С благодарностью принимает любовь и ласку, обладает удивительной интуицией: стоит только подумать о нём, как неслышно подходит на мягких «кошачьих» лапах и тычет холодным носом в ладонь. С нами разговаривает с помощью особой серии звуков, напоминающих хмыканье. Делает это то просительно-умоляюще, то предупредительно, то настойчиво-требовательно.

А как он привязан к супругу! Услышав звук подъезжающего автомобиля, бросается к двери, громко, приветственно лает, а его пушистый хвост вращается с невероятной скоростью. Меня же встречает, лениво позёвывая и потягиваясь после спокойного сна. Считает своей обязанностью встречать и провожать наших гостей. Чётко угадывает настроение и старается оказать поддержку всеми способами: лижет больное место, кладёт голову на колени и с пониманием смотрит в глаза. Действительно, когда опускаешь пальцы в его мягкую шерсть — все стрессы уходят. Прошли раз и навсегда и мои головные боли.

Инна ДРОЗД, г. Поставы