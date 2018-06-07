Опубликован клип на официальную песню чемпионата мира по футболу в России

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На Youtube опубликован клип на песню Live It Up. Композицию, которая стала гимном ЧМ-2018 по футболу, исполнили актёр Уилл Смит, американский музыкант Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи.

В съёмках клипа принял участие легендарный бразильский футболист Роналдиньо. Продюсером выступил Diplo. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.