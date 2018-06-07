Белорусская биатлонистка Надежда Писарева, завершившая карьеру, вышла замуж

Избранником Надежды Писаревой стал сервисмен сборной России по биатлону Андрей Шатохин. Спортсменка опубликовала несколько снимков со свадьбы на своей страничке в социальной сети.

Публикация от Pisareva Nadezhda (@pisarevanadezhda_official) 8 Июн 2018 в 5:45 PDT

Надежда Писарева родилась в городе Кингисепп Ленинградской области России. В 2010 году биатлонистка решила сменить спортивное гражданство и стала выступать за сборную Беларуси. За это время спортсменка успела стать «бронзовым» призером Чемпионата мира-2011, неоднократно поднималась на пьедестал почета Кубка мира вместе с подругами по команде в эстафете.

В личных выступлениях достижения спортсменки не такие внушительные. Лучшее место в гонках на чемпионатах мира и Кубке мира – 18-е. На Олимпийских играх в Пхенчхане лучшим выступлением Надежды Писаревой стало 44-е место в гонке преследования. В «золотую» олимпийскую эстафету спортсменка не попала, уступив свое место более молодой Динаре Алимбековой. После окончания сезона 2017/2018 29-летняя Надежда Писарева приняла решение завершить карьеру биатлонистки.

Отметим, что за последние несколько лет белорусские биатлонистки регулярно радуют своих поклонников новостями о своем замужестве. Так, в 2016 году вступили в брак Дарья Домрачева и Анастасия Киннунен (Дуборезова), а в апреле нынешнего года счастливой супругой стала Ирина Кривко.