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Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»

08.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
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31 мая 2018 15:39 1230

Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»

Автор: Эдуард Кидяев.

30 мая 2018 года прозвучал последний звонок для выпускников девятых-одиннадцатых классов ГУО «Гимназия № 2 г. Солигорска». Впереди ребят ждет взрослая жизнь, следование выбранному пути, а пока они прощались с беззаботными школьными днями, учителями, школой. 

Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»

Последний звонок на школьном дворе собрал вместе малышей и старшеклассников, родителей и учителей. Теплые слова благодарности выпускников до глубины души растрогали преподавателей, которые на протяжении одиннадцати лет делились мудростью и знаниями с детьми.

Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»
Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»
Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»
Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»

В свою очередь, директор гимназии, учителя, представители общественных организаций и районной власти пожелали выпускникам удачи во взрослой жизни, успехов и осуществления заветных мечтаний.

Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»
Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»
Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»
Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»

На торжественной линейке также вручили почетные грамоты и благодарственные письма отличившимся учащимся.

Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»
Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»
Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»
Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»

А чтобы полностью окунуться в атмосферу мероприятия, которое проходило на базе ГУО «Средняя школа №3 г. Солигорска» предлагаем вашему вниманию фоторепортаж. 

Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»
Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»
Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»
Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»

Фоторепортаж подготовила Александра Новицкая.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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31 мая 2018 15:39 1230 Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2...
 
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