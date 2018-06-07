

Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска» Автор: Эдуард Кидяев.

30 мая 2018 года прозвучал последний звонок для выпускников девятых-одиннадцатых классов ГУО «Гимназия № 2 г. Солигорска». Впереди ребят ждет взрослая жизнь, следование выбранному пути, а пока они прощались с беззаботными школьными днями, учителями, школой.

Последний звонок на школьном дворе собрал вместе малышей и старшеклассников, родителей и учителей. Теплые слова благодарности выпускников до глубины души растрогали преподавателей, которые на протяжении одиннадцати лет делились мудростью и знаниями с детьми.

















В свою очередь, директор гимназии, учителя, представители общественных организаций и районной власти пожелали выпускникам удачи во взрослой жизни, успехов и осуществления заветных мечтаний.

















На торжественной линейке также вручили почетные грамоты и благодарственные письма отличившимся учащимся.

















А чтобы полностью окунуться в атмосферу мероприятия, которое проходило на базе ГУО «Средняя школа №3 г. Солигорска» предлагаем вашему вниманию фоторепортаж.

















Фоторепортаж подготовила Александра Новицкая.