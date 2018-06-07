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Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»
08.06.2018 — Разное | Soligorsk News
31 мая 2018 15:39 1230
Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска»
30 мая 2018 года прозвучал последний звонок для выпускников девятых-одиннадцатых классов ГУО «Гимназия № 2 г. Солигорска». Впереди ребят ждет взрослая жизнь, следование выбранному пути, а пока они прощались с беззаботными школьными днями, учителями, школой.
Последний звонок на школьном дворе собрал вместе малышей и старшеклассников, родителей и учителей. Теплые слова благодарности выпускников до глубины души растрогали преподавателей, которые на протяжении одиннадцати лет делились мудростью и знаниями с детьми.
В свою очередь, директор гимназии, учителя, представители общественных организаций и районной власти пожелали выпускникам удачи во взрослой жизни, успехов и осуществления заветных мечтаний.
На торжественной линейке также вручили почетные грамоты и благодарственные письма отличившимся учащимся.
А чтобы полностью окунуться в атмосферу мероприятия, которое проходило на базе ГУО «Средняя школа №3 г. Солигорска» предлагаем вашему вниманию фоторепортаж.
Фоторепортаж подготовила Александра Новицкая.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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31 мая 2018 15:39 1230 Последний звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2...
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