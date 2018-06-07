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В Польше фура врезалась в автобус с детьми: пострадали 49 человек, четверо в тяжелом состоянии

08.06.2018 20:51 — Разное | Tut.by  
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В Польше около 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием фуры, автомобиля Mercedes и автобуса, в котором с экскурсии возвращались школьники. Об этом сообщает TVN24.


Фото: Małopolska Policja/twitter

ДТП произошло между Варшавой и Закопане. По предварительной версии, фура после столкновения с Mercedes вылетела на встречную полосу и протаранила автобус.

В результате пострадали 49 человек, 43 из них — ученики 7-го класса одной из варшавских школ, которые возвращались с экскурсии. Госпитализация понадобилась 34 пострадавшим. Состояние четверых крайне тяжелое. Как сообщается, больше всего пострадали водитель грузовика и водитель автобуса.






В спасательной операции принимают участие семь машин скорой помощи, пять медицинских и один военный вертолет, 11 пожарных команд и полиция.

 
 
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ДТП произошло между Варшавой и Закопане. По предварительной версии, фура после столкновения с Mercedes вылетела на встречную полосу и протаранила автобус.
 
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