В Польше фура врезалась в автобус с детьми: пострадали 49 человек, четверо в тяжелом состоянии

В Польше около 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием фуры, автомобиля Mercedes и автобуса, в котором с экскурсии возвращались школьники. Об этом сообщает TVN24 .



Фото: Małopolska Policja/twitter

ДТП произошло между Варшавой и Закопане. По предварительной версии, фура после столкновения с Mercedes вылетела на встречную полосу и протаранила автобус.

В результате пострадали 49 человек, 43 из них — ученики 7-го класса одной из варшавских школ, которые возвращались с экскурсии. Госпитализация понадобилась 34 пострадавшим. Состояние четверых крайне тяжелое. Как сообщается, больше всего пострадали водитель грузовика и водитель автобуса.













В спасательной операции принимают участие семь машин скорой помощи, пять медицинских и один военный вертолет, 11 пожарных команд и полиция.