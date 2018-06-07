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В учреждениях образования Быховского района проходят выпускные вечера

08.06.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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 170 одиннадцатиклассникам вручат аттестаты о среднем образовании. 9 из них окончили школу с золотыми медалями. 

Кажется, совсем недавно отзвенел школьный звонок, но уже и экзамены позади. Незаметно пронеслись одиннадцать лет, и вот он, долгожданный выпускной бал. Элегантные костюмы, роскошные платья… Юноши приглашают своих очаровательных, еще вчерашних одноклассниц на танец, галантно склоняют головы. Прекрасные спутницы в ответ делают легкий реверанс. Звучит чудесная мелодия, пары кружатся в школьном прощальном вальсе.

Церемония вручения аттестатов, искренние слова напутствия от учителей и родителей, теплые и душевные поздравления. Вокруг —  светлые взгляды и добрые улыбки. В глазах у каждого выпускника — радость, надежда и немного легкой грусти.

Выпускной вечер не просто праздник. Это символ перехода во взрослую, самостоятельную жизнь, так сказать, ее новый виток. Так пусть же каждый выпускник повстречает свой корабль с пурпурными парусами веры, удачи и добра!

В учреждениях образования Быховского района проходят выпускные вечера


В учреждениях образования Быховского района проходят выпускные вечера


В учреждениях образования Быховского района проходят выпускные вечера


В учреждениях образования Быховского района проходят выпускные вечера


В учреждениях образования Быховского района проходят выпускные вечера

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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 170 одиннадцатиклассникам вручат аттестаты о среднем образовании. 9 из них окончили школу с золотыми медалями.  Кажется, совсем недавно отзвенел школьный
 
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