В Бресте 16-летняя школьница упала с крыши дома перед последним экзаменом

Как стало известно, 7 июня около 21.30 возле девятиэтажного жилого дома по улице Пионерской в Бресте прохожими было обнаружено тело 16-летней школьницы. По предварительной информации, девушка упала с крыши многоэтажки.

Как пояснил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий ИВАНЮК, погибшая девочка жила в другом микрорайоне, росла в благополучной семье, оканчивала девятый класс. 9 июня она должна была сдать последний школьный экзамен.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Следствие полагает, что девушка свела счеты с жизнью. При этом о мотивах такого поступка пока неизвестно, школьница не оставила предсмертной записки.