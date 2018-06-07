Голубая криница, Славгородский район (Могилевская область). Фото прислала Екатерина Бекетова

Меня зовут Екатерина, сейчас проживаю в городе Витебске, но всегда считала и буду считать своей малой РОДИНОЙ места, где до сих пор живут мои бабушка и дедушка. Эта фотография сделана в Могилевской области, в Славгородском районе, в 2,5км от самого города Славгорода, на Голубой крынице, которая является памятником природы республиканского значения с 1985года. Вся наша семья очень любит это местечко, где мы собираемся большой дружной семьей на своей малой РОДИНЕ!