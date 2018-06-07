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Голубая криница, Славгородский район (Могилевская область). Фото прислала Екатерина Бекетова

08.06.2018 21:21 — Разное | СТВ  
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Меня зовут Екатерина, сейчас проживаю в городе Витебске, но всегда считала и буду считать своей малой РОДИНОЙ места, где до сих пор живут мои бабушка и дедушка. Эта фотография сделана в Могилевской области, в Славгородском районе, в 2,5км от самого города Славгорода, на Голубой крынице, которая является памятником природы республиканского значения с 1985года. Вся наша семья очень любит это местечко,  где мы собираемся большой дружной семьей на своей малой РОДИНЕ! 

 
Теги: Витебск
 
 
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Меня зовут Екатерина, сейчас проживаю в городе Витебске, но всегда считала и буду считать своей малой РОДИНОЙ места, где до сих пор живут мои бабушка и дедушка. Эта...
 
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