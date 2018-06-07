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Умер актёр, сыгравший Лёньку в фильме «Любовь и голуби». Ему было 55 лет
Новости России. Ушел из жизни заслуженный артист России Игорь Лях. Ему было 55 лет.
О том, что сердце актера остановилось, сообщили коллеги. Актер МХАТа имени Горького Дмитрий Корепин написал на своей странице в Facebook.
Игорь Лях умер от остановки сердца. Эту информацию
Слова соболезнования и поддержки родным и близким Игоря Ляха выражают его коллеги, друзья, поклонники и ученики. По
В ночь на 21 апреля умерла коллега Игоря Ляха по фильму «Любовь и голуби» Нина Дорошина. Ей было 83 года.
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Новости России. Ушел из жизни заслуженный артист России Игорь Лях. Ему было 55 лет. О том, что сердце актера остановилось, сообщили коллеги. Актер МХАТа имени...
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